„Jeżeli falę zaczniemy definiować od samego dołu, czyli minimum, które było osiągnięte po trzeciej fali, to my już faktycznie mamy czwartą falę. Te najniższe poziomy zakażeń odnotowywaliśmy 3-4 tygodnie temu. Wtedy średnia 7-dniowa była poniżej 100. W tej chwili ona już jest na stałe powyżej 100, a w zasadzie zbliża się do 200. Ta czwarta fala praktycznie idzie” – powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Adam Niedzielski. Minister zdrowia zapewnił jednak, że nadal jesteśmy w dosyć komfortowej sytuacji.

REKLAMA