"Misja (tworzenia rządu - przyp. red.) Mateusz Morawieckiego jest wbrew logice wyborów, ale także służy czemuś bardzo złemu - kończeniu skoku na kasę" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Paweł Zalewski, polityk Polski 2050.

Zalewski: Misja tworzenia rządu przez Morawieckiego to misja samobójcza

"Co chwilę dochodzi do nas informacja o wydawaniu pieniędzy przez jeden resort, przez drugi, przez ministra Czarnka, innego ministra. Teraz będzie kwestia wyboru szefa Komisji Nadzoru Finansów. To bardzo poważne rzeczy" - dodawał.

"Jeżeli szukać jakiegoś powodu tej samobójczej misji, to tylko takiego" - uzasadniał Paweł Zalewski. Według niego to misja samobójcza, bowiem jest skazana na porażkę.

Paweł Zalewski zapowiedział też, że jutro zostanie pokazana umowa koalicyjna.