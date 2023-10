Czy po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów Lewica powinna się wyłącznie cieszyć i świętować czy może oddać się zadumie nad swoją ofertą polityczną? Uzbierała co prawda ponad 8,6 proc. głosów w wyborach i bez problemu weszła do Sejmu.

Włodzimierz Cimoszewicz / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Lewica będzie najpewniej częścią rządzącej koalicji - ale ma zdecydowanie mniejsze poparcie niż 4 lata temu. Wtedy mogła liczyć na ponad 12,5 proc. głosów. Z czego to wynika? Czy to jest powód do niepokoju? I jakie karty ma w rękach Lewica przystępując do koalicyjnych rozmów?

Te pytania usłyszy w środę w rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym radiu RMF24 Włodzimierz Cimoszewicz - były premier, marszałek sejmu, a obecnie europoseł.

Na rozmowę zaprasza Paweł Balinowski.