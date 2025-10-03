"Weszliśmy w kolejną, bardziej zaostrzoną fazę ataku Rosji na państwa NATO. Ma to nas zniechęcić do wspierania Ukrainy" - tak gen. Piotr Pytel w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 ocenił rosyjskie prowokacje wymierzone w kraje członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego podkreślił, że postawa Rosjan jest nastawiona na potrzeby wewnętrzne. "Putin obawia się jakiegoś wewnętrznego kryzysu" - stwierdził.