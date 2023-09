Relacje Warszawy z Brukselą na tydzień przed decyzją Komisji Europejskiej w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy do Polski i na nieco ponad pięć tygodni przed wyborami w naszym kraju będą głównym tematami Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24. Gościem będzie Szymon Szynkowski vel Sęk, minister do spraw Unii Europejskiej.

Szymon Szynkowski vel Sęk / RMF FM

Na tydzień przed wygaśnięciem zakazu importu ukraińskiego zboża do Polski i czterech innych krajów przyfrontowych, wciąż nie wiadomo, jaka będzie decyzja Brukseli.

Polskie władze zapowiadają, że bez względu na to, co nakaże Bruksela i tak nie wpuszczą konkurującego z krajową produkcją importu z Ukrainy. Michał Zieliński zapyta więc swojego gościa, czy możliwy jest jakiś kompromis, szczególnie że w razie takiego "buntu" mogą Polsce grozić nie tylko reperkusje ze strony Unii, ale też skarga Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu.

Nasz dziennikarz wróci też do stałego tematu wywołującego napięcie między unijnymi i polskimi władzami. Chodzi o pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy. Miliardów z Unii jak nie było, tak nie ma, a minister do spraw UE twierdzi, że temat aż do wyborów należy wyciszyć, bo środki i tak nie pojawią się w Warszawie.

Po wyborach Unia Europejska powinna fundusze odblokować. Michał Zieliński zapyta więc dlaczego, zdaniem ministra, po wyborach "nie będzie sensu blokować" tych pieniędzy, jeśli przy władzy pozostanie PiS.

W rozmowie o siódmej rano padną też pytania o to, jakie realne znaczenie ma wspólna europejska obrona. Jak dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, polskie zakłady zbrojeniowe mają sprzedawać amunicję poprzez wspólny unijny system zamówień w ramach EDA, European Defense Agency, więc zapytamy ministra, czy chodzi o znaczące kontrakty.

Nasz dziennikarz zapyta też poznańską "jedynkę" PiS o jego plany kampanijne i o to czym zasłużył sobie na to, że nie został "spadochroniarzem", lecz może startować z rodzinnego miasta.