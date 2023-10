"Te rozmowy (o koalicji - przyp. red.) trwają, idą do przodu, są prowadzone w dobrej atmosferze, nie ma żadnych obaw, że nie dojdzie do zbudowania dobrego i sprawnego rządu" - zapewniał w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Adam Szłapka. Poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Nowoczesnej nie chciał wdawać się w żadne spekulacje nt. obsadzania stanowisk w przyszłym rządzie. "Tego typu dywagacje publiczne mogą tylko zaszkodzić procesowi" - stwierdził nasz gość.

Adam Szłapka / Karolina Bereza / RMF FM

Dlaczego mieliśmy pójść do prezydenta z umową koalicyjną? Nie chodzi o to, żeby szukać argumentów, tylko żeby ten proces przedłużyć - mówił Szłapka. Poszliśmy z jasną informacją, że KO ma swojego kandydata na premiera, jest nim Donald Tusk. Następnego dnia była z taką informacją Lewica i Trzecia Droga, to jest razem 248 posłów. Większość jest jasna - ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej.

W tej sytuacji prezydent ma zadanie tylko i wyłącznie takie, żeby desygnować na premiera lidera większości. Od tego momentu kandydat na premiera desygnowany przez prezydenta ma możliwość budowania formalnie koalicji. Jasna zapowiedź wszystkich trzech ugrupowań powinna być informacją wystarczającą dla prezydenta - stwierdził gość Tomasza Weryńskiego. Z drugiej strony mamy pana premiera Morawieckiego, który nie ma większości, nie ma żadnej umowy koalicyjnej i jakoś nikt go o to nie pyta - dodał.

