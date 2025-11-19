Czy mamy nową wojnę polityczną między kancelarią prezydenta a MSZ po środowym wystąpieniu Radosława Sikorskiego w Sejmie? Czy prezydent chciałby kształtować polską politykę zagraniczną wedle własnego widzimisię i przygotowuje grunt pod wyjście z UE, jak mówił wicepremier? Na te i inne pytania odpowie Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były wiceminister spraw zagranicznych, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, uważa, że słowa Radosława Sikorskiego to próba ataku na prezydenta, która ma na celu odciągniecie uwagi od nieudolności polskiego rządu i podległych mu służb. Czy nasz gość podziela tę opinię?

Pawła Jabłońskiego zapytamy także o to, czy zamknięty rosyjski konsulat w Gdańsku to wystarczająca odpowiedź polskiego rządu na akty dywersji na kolei i co jeszcze możemy zrobić? Jakie są konsekwencje międzynarodowe wydarzeń w Polsce?

Włodzimierz Czarzasty podpisał zarządzenie w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Sejmu. Zapowiedział też wprowadzenie nowych zasad dotyczących rozliczania "kilometrówek" przez posłów. Czy Pawłowi Jabłońskiemu podobają się pierwsze decyzje nowego marszałka Sejmu?

