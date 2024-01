"Po 8 latach niegospodarności, wyprzedaży majątku narodowego, czego przykładem jest Lotos i Rafineria Gdańska, trzeba zrobić pierwsze, wiosenne porządki w spółkach skarbu państwa" – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Szczerba. "Docelowym zadaniem nas wszystkich jest to, co obiecywaliśmy w czasie kampanii wyborczej, czyli przeprowadzenie konkursów (na prezesów – przyp. red.)" – wyjaśnił poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący sejmowej komisji ds. afery wizowej. "Tak się dzieje chociażby w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy też w CPK. Tam są czasowo oddelegowani członkowie rady nadzorczej do kierowania spółką. Natomiast w perspektywie najbliższych miesięcy będą w tych instytucjach przeprowadzane konkursy (na prezesów – przyp. red.)" – dodawał polityk.

Michał Szczerba / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM Słuchaj Radia RMF24! Jeżeli słyszę, że Daniel Obajtek ma być kandydatem do parlamentu Europejskiego to myślę, że on na pewno nie chce być europarlamentarzystą, on chce mieć immunitet. To jeden z przykładów polityków, prezesów, którzy swoją odpowiedzialność będą próbowali schować - mówił w Radiu RMF24 Michał Szczerba. Wszyscy, którzy byli zatrudniani w czasach Zjednoczonej Prawicy, muszą czuć się zagrożeni? - dopytywał swojego gościa Tomasz Weryński. Nie muszą się czuć zagrożeni ci, którzy zachowywali się przyzwoicie - odpowiadał Szczerba.



