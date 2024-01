„Tutaj działa państwo, nie politycy, politycy w tej sprawie powinni się wyłączyć z aktywności” - tak o tym, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną dzisiaj doprowadzeni do więzienia, mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 Michał Szczerba. „Widzimy bardzo dużo aktywności ze strony prezydenta, tak jakby się czegoś bał, może informacji na jego temat, jakie Wąsik i Kamiński mogli gromadzić od 8 lat” – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej.

Wczoraj sąd wydał postanowienie o doprowadzeniu do więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych oraz jego były zastępca zostali skazani 20 grudnia 2023 r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Dziś na godz. 11 do Pałacu Prezydenckiego zaprosił ich Andrzej Duda. Prowadzący Rozmowę o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Bogdan Zalewski pytał Michała Szczerbę, czy jego zdaniem Kamiński i Wąsik przybędą na to spotkanie.

"To pytanie do sądu rejonowego, czy do tego czasu przekaże policji odpowiednie dokumenty, które będą upoważniały funkcjonariuszy do działania zgodnego z prawem, czyli zatrzymania przestępców" - stwierdził nasz gość. Jak dodał, grudniowy wyrok sądu "to 161 stron gęstych faktów pokazujących, że Wąsik i Kamiński łamali prawo".

