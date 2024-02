Porozumienie zostało zawarte, ale nic z naszych postulatów nie zostało spełnione - tak Roman Kondrów lider Podkarpackiej "Oszukanej Wsi" odpowiada na pytanie o powód wtorkowych protestów rolników na drogach.

Jak zaznacza gość internetowego radia RMF24 "resort rolnictwa nie dotrzymał słowa".

"Rolnik jest uparty i nie ustąpi. Zalewa nas zboże z Ukrainy. Tam się mówi, że my jesteśmy przeciwko Ukrainie. To my rolnicy z całej Polski pierwsi wysunęliśmy przyjazną dłoń i przyjęliśmy naszych braci z Ukrainy. A w tym momencie jesteśmy przez nich krzywdzeni. Różne mafie sprowadzają to zboże do Polski. Inaczej nie można tego określić. Jestem na proteście w Medyce. Widzę cały czas jak to przeładowują. Tamten rząd sobie blefował. My jako rolnicy głosowaliśmy na pana Tuska. Oczekiwaliśmy od niego współpracy merytorycznej. Nie tylko obiecanek" - stwierdził Roman Kondrów lider Podkarpackiej "Oszukanej Wsi".