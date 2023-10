Szymon Hołownia to zdaniem wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL zwycięzca wczorajszej debaty wyborczej w TVP. „Mówił krótko i na temat. Jego wypowiedzi dotyczyły przyszłości, a nie tego, co było” - ocenił gość Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24.

Piotr Zgorzelski / Karolina Bereza / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24!

Z pewnością (Szymon Hołownia - przyp. red) swoje doświadczenie medialne wykorzystał tutaj bardzo dobrze, wypełniał 60-sekundowy czas łaskawie dany przez partię rządzącą dla interlokutorów pana premiera Morawieckiego, który zamiast jako premier pokazać perspektywę rodakom, skupił się na atakowaniu Donalda Tuska - ocenił Piotr Zgorzelski.

Według niego wczorajsze wydarzenia to "produkt debatopodobny". Był pozbawiony energii, która zawsze jest wyzwalana wtedy, kiedy jest dyskusja - uzasadniał wicemarszałek Sejmu.

Zdaniem Zgorzelskiego debata była w stylu dobrej radzieckiej zasady: "Jaki jest twój ulubiony bohater i dlaczego Lenin".

Bogdan Zalewski zapytał swojego gościa o propozycję Donalda Tuska, która padła na koniec, by w piątek zorganizować jeszcze jedną debatę, tym razem także z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Wiemy, że do piątkowej debaty nie dojdzie, gdyby miało do niej dojść, to pan Jarosław Kaczyński nie miałby problemu z przełożeniem spotkania w Przysusze - skwitował Zgorzelski.

We wczorajszej debacie brali udział: premier Mateusz Morawiecki, reprezentujący PiS, Donald Tusk - przedstawiciel KO, Joanna Scheuring-Wielgus wydelegowana przez Nową Lewicę, Szymon Hołownia reprezentujący Trzecią Drogę, Krzysztof Bosak jako Konfederacja oraz Krzysztof Maj jako przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców.