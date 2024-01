"To był zdecydowany sukces, jeżeli patrzymy na temperaturę na zewnątrz i fakt, że wszystkie osoby zjechały się z różnych zakątków kraju, to frekwencja w czwartek po południu była bardzo wysoka" - tak o wczorajszym „Proteście Wolnych Polaków” mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 Piotr Müller.

Müller: Społeczeństwo nie zgodzi się, by rząd jechał siłowym walcem

Poseł PiS Piotr Müller nie sprecyzował danych nt. frekwencji podczas wczorajszego marszu. Organizatorzy mówili o 300 tys., warszawskim ratusz o 35 tys. "Liczby to jest jedno, a druga rzecz, to co z nich wynikało w terenie - dzisiaj władze mogą mówić nawet, że było tam 500 osób, ale przekonają się o tym, że zakiełkowało coś większego, niż im się wydaje" - stwierdził nasz gość.

"Zakiełkowało to, że szybka reakcja społeczna na bezprawne działania pojawia się o wiele szybciej, niż wydawało się to władzy. Myśleli, że przez najbliższe miesiące będą mogli jechać takim siłowym walcem, ale myślę, że społeczeństwo się na to nie zgodzi" - dodał Müller.

"Nie mogliśmy pozwolić na to, żeby nie było reakcji społecznej na to, co robi Donald Tusk w niespełna miesiąca. Przecież przejął siłowo, nielegalnie media, ta władza zamknęła w więzieniu dwóch posłów opozycji" - mówił poseł PiS w rozmowie z Bogdanem Zalewskim.