Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Mirosław Różański, generał rezerwy, senator RP. W rozmowie padną pytania o publiczną kłótnię Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim.

Mirosław Różański / Michał Dukaczewski / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Będziemy również rozmawiać o bezpieczeństwie Polski. Choć Sejm trzy miesiące temu przegłosował ustawę o zwiększeniu zdolności produkcyjnych amunicji artyleryjskiej, Ministerstwo Aktywów Państwowych dalej nie otrzymało od Polskiej Grupy Zbrojeniowej szczegółów dotyczących budowy fabryki amunicji.

Zapytamy też o sytuację na froncie ukraińskim.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>