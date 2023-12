"Oczywiście, że tak" - tak gość RMF FM i internetowego radia RMF24 Krzysztof Kwiatkowski, odpowiada na pytanie, czy Jarosław Kaczyński powinien zeznawać przed komisją do spraw wyborów kopertowych. Jak zaznacza były prezes Najwyższej Izby Kontroli i były minister sprawiedliwości "Kaczyński był posłem, ale był także wicepremierem i w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział wprost: to ja podejmowałem decyzję o organizacji wyborów kopertowych".

Krzysztof Kwiatkowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. J. Kaczyński przed komisją śledczą? Krzysztof Kwiatkowski: Chcę w to wierzyć

Zdaniem gościa RMF FM i internetowego radia RMF24, Jarosław Kaczyński ma wiedzę, którą powinien się podzielić. "Opinia publiczna ma prawo wiedzieć jakie były kulisy tych decyzji, których NSA powiedział wprost, że są nielegalne" - tłumaczy.

Na pytanie Tomasza Terlikowskiego, co w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński nie stawi się przed komisją do spraw wyborów kopertowych, Krzysztof Kwiatkowski odpowiada: są przepisy, które to regulują. "Wynikają one z procedury karnej" - zaznacza.

Prezes PiS może zostać doprowadzony przed komisję?

"Jestem absolutnie przekonany, że Jarosław Kaczyński jako prawnik, jako osoba, która pełniła wiele różnych funkcji publicznych w kraju, nie będzie dawał takiego przykładu łamania prawa. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby postąpił w taki sposób" - mówi Krzysztof Kwiatkowski.