Wypracowanie porozumienia o zawieszeniu protestu przewoźników wymagało morderczej pracy – mówił Dariusz Klimczak w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24, podkreślając, że jest ze współpracy ze stroną ukraińską zadowolony. Protest dostał zawieszony do 1 marca.

Dariusz Klimczak / Karolina Bereza / RMF FM

Klimczak o zawieszonym proteście przewoźników: To wymagało morderczej pracy

"Mamy zaufanie do siebie - ja do protestujących przewoźników, oni do mnie, dlatego udało się osiągnąć porozumienie" - stwierdził minister infrastruktury.

Jego zdaniem rozładowanie kolejki na granicy powinno zająć maksymalnie kilka dni.

"Ja zrobię wszystko, żeby do 1 marca poczuli (przewoźnicy - red.), że ich postulaty są realizowane maksymalnie, jak to jest możliwe" - zapewniał rozmówca Tomasza Weryńskiego .

