"Morawiecki zajmuje się staniem w kącie, tupaniem i mówieniem: nie godzę się na nic. Nie godzi się na wzmocnienie granic, wzmocnienie Frontexu, nie godzi się na żadne rozwiązania. Kwestia migracyjna w Polsce wykorzystywana jest do doraźnej politycznej gry" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. "Od tego mamy rząd, żeby bronił polskich interesów. Nie trzaskał drzwiami, stał w kącie i tupał nogami. Polacy już przyjęli swoich ukraińskich braci. My raczej potrzebujemy wsparcia finansowego od Unii Europejskiej, które zadośćuczyni Polakom za to, co zrobili dla Ukrainy" - podkreślał w odpowiedzi na pytanie o ewentualną relokację do polski nielegalnych migrantów.

Marcin Kierwiński / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Marcin Kierwiński gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24

Opracowanie: Maciej Nycz