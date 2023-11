Bogdan Zalewski - prowadzący od 6:00 czwartkowy program w naszej stacji internetowej - godzinę później rozpocznie wywiad z eurodeputowanym z Prawa i Sprawiedliwości Karolem Karskim. Rozmowa o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 początkowo będzie się odbywała jednocześnie w Faktach RMF FM oraz w radiu internetowym. Po chwili będzie jej można posłuchać wyłącznie w radiu RMF 24. Warto skorzystać z aplikacji RMFon!

Karol Karski będzie gościem Bogdana Zalewskiego / Karolina Bereza, RMF FM

Słuchaj Radia RMF24!

Gość naszego dziennikarza skomentuje najgłośniejsze i najbardziej aktualne wydarzenia:

1. Przegłosowany w Parlamencie Europejskim w Strasburgu projekt zmian w traktatach unijnych. Czy to "koniec Polski" jak krzyczy PiS? Czy "konieczność dziejowa" jak sugeruje Lewica? Czy nie znacząca zbyt wiele propozycja, której opiera się większość, jak słychać w PSL? Czy też "strachy na Lachy" - jak zarzuca PiS-owi Koalicja Obywatelska? I jak głosowali polscy reprezentanci?

2. Droga do sformowania gabinetu przez Mateusza Morawieckiego. Czy to droga przez mękę? Idzie jak po grudzie? Czy też kręta i wyboista ścieżka do sukcesu?

3. Komisje śledcze zapowiadane przez obecną (wciąż) opozycję. Czy PiS obawia się sejmowego śledztwa w sprawie wyborów korespondencyjnych, zwanych przez krytyków "wyborami kopertowymi"? Czy mogą wyjść na jaw jakieś niecne sprawki PiS-u w wyniku badania domniemanej nielegalnej inwigilacji w komisji w sprawie "Pegasusa"? Czy PiS za duże zagrożenie postrzega zapowiadaną przez Donalda Tuska komisję dotyczącą tzw. afery wizowej? I co dalej z komisją na temat rosyjskich wpływów w Polsce?

Karol Karski to doświadczony polityk prawicy, choć rozpoczynający swoją karierę po lewej stronie sceny politycznej. Jest profesorem prawa i zna parlamentarne kuluary w Warszawie i Brukseli. Warto poznać jego punkt widzenia. Bogdan Zalewski będzie się starał za każdym razem znaleźć "kontra-punkt", aby rozmowa o 7:00 nie była zgodnym duetem, a dynamiczną grą na różnych instrumentach. Nasz dziennikarz zaprasza Słuchaczki i Słuchaczy w czwartek!