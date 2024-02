Paweł Jabłoński doradzał Michałowi Dworczykowi, czekamy na opinię prawników – tak poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski skomentował doniesienia o planach usunięcia Jabłońskiego z listy członków komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. Sam poseł PiS twierdzi, że członkowie komisji chcą go usunąć, ponieważ – jak mówi - zadawał świadkom pytania, które im przeszkadzały. "Ostateczna decyzja we wtorek" – oświadczył Karnowski na antenie internetowego Radia RMF24. „Ta turbulencja nie jest nikomu potrzebna, ale Paweł Jabłoński wcześniej o takiej sytuacji nie poinformował” – dodał gość Rozmowy o 7:00 w RMF24.