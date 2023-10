Jakie były przyczyny "zwycięskiej przegranej PiS"? Czy jest jeszcze szansa na zachowanie władzy i jak to można osiągnąć? Jaka może być linia nowych władz, jeśli do władzy dojdzie obóz pod wodzą Donalda Tuska, ale przestanie działać silne antypisowskie spoiwo, które skleiło go z różnych wizji i interesów, reprezentowanych w partiach tworzących do tej pory opozycję? Te pytania padną w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24, której gościem będzie Jan Krzysztof Ardanowski - były minister rolnictwa i poseł PiS wybrany do Sejmu na kolejną kadencję.

Gościem Michała Zielińskiego będzie Jan Krzysztof Ardanowski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Posłuchaj rozmowy w Radiu RMF24

Czy rządząca do tej pory partia ma jakikolwiek plan utrzymania władzy? Kogo może próbować namawiać do udzielenia jej poparcia, skoro opozycyjni przywódcy powtarzają, że nie ma mowy nawet o... rozmowach? Czy to są żelazne stanowiska, czy może w partii rządzącej jest jednak nadzieja, że uda się przeciągnąć brakujących posłów i uzyskać większość? Michał Zieliński będzie o to pytać rano swojego gościa. A może nadzieją pozostaje tylko ewentualny wybuch konfliktów między trzema ugrupowaniami dotychczasowej opozycji lub liczenie na to, że nowy rząd nie zdąży uchwalić budżetu i potrzebne będą kolejne wybory?

Naszego gościa będziemy też pytać o to, co jego zdaniem doprowadziło do "zwycięskiej porażki" PiS? Jaka była zdaniem naszego gościa główna przyczyna tego, że rekordowo zmobilizowani wyborcy oddali więcej głosów na przeciwników? Co rządząca partia mogła zmienić, by poprawić notowania na finiszu kampanii i jakie wcześniejsze grzechy sprawiły, że wyborcy zadali Zjednoczonej Prawicy pokutę, kierując ludzi Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie do ław opozycyjnych?

Michał Zieliński poruszy też sprawy dotyczące rolnictwa. Czy wie o tym, co się dzieje z handlowym sporem między Polską i Ukrainą? Jak skończy się zdaniem byłego szefa resortu rolnictwa ewentualny konflikt w sprawie importu rolnego między proeuropejskimi a sprzyjającymi interesom polskich rolników siłami w rysującej się koalicji?

