"To pytanie do premiera Donalda Tuska. On ma w głowie wszystkie nominacje, które mam nadzieję niebawem będziemy mogli ogłosić, jak premier Morawicki przestanie udawać, że jest premierem" - powiedziała Izabela Leszczyna, która była gościem RMF FM i internetowego radia RMF24, odpowiadając na pytanie, czy zostanie ministrem zdrowia.

Posłanka PO i wiceprzewodnicząca tej partii - pytana o skład rządu Donalda Tuska odpowiedziała: nikt z moich koleżanek i kolegów nie potwierdza rozmów z premierem Tuskiem, ani z innymi liderami partii koalicyjnej. "I nikt z nas tego nie zrobi. Im dłużej Morawiecki udaje, że tworzy rząd, tym dłużej my będziemy w oparach absurdu. My nie czekamy, robimy swoje. Natomiast ogłaszanie rządu to jest kompetencja premiera. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu we wtorek jest szansa dla premiera Morawieckiego, żeby skrócić własne męki. I męki wyborców PiS. Ja uważam, że wyborcy PiS nie zasłużyli sobie na taką groteskę i kabaret" - zaznaczyła Izabela Leszczyna.



