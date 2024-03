W piątek minie symboliczne 100 dni rządu. To okazja do podsumowań i ocen. Czy rząd miał szanse spełnić więcej obietnic? Czy składając je, Donald Tusk mógł wierzyć w możliwość ich realizacji w tak szybkim tempie? Czy jego ekipa prowadzi Polskę w dobrym kierunku? Może potrzeba radykalnych zmian, a przynajmniej trudnych pytań i naruszania tematów tabu, by znaleźć najlepszą drogę? Czy po kolejnych grubo ponad tysiącu dni, kiedy skończy się ta kadencja, Polakom będzie się żyło lepiej? Te pytania w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Zieliński zada byłemu wicepremierowi i ministrowi finansów Grzegorzowi Kołodce.