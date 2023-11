„Będą rozwiązania, które są bardzo konkretne, ale będą też rozwiązania, które są kierunkowe, pokazujące jak wspólnie działać, żeby osiągnąć cel” - tak o umowie koalicyjnej, którą dziś w samo południe w Warszawie mają zaprezentować liderzy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Krzysztof Gawkowski. „To co jest najważniejsze - ta umowa jest na cztery lata. To nie jest umowa na chwilę, tylko na porządne cztery lata wspólnej pracy” - podkreślał wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Krzysztof Gawkowski / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Paweł Balinowski pytał swojego gościa o to, czy będzie ministrem cyfryzacji w nowym rządzie. To, jak będzie wyglądał skład rządu, będzie ogłoszone pewnie, jak będziemy tworzyli już ostatecznie ten rząd, czyli za trzy, cztery tygodnie. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jaka jest mapa programowa, co jest najważniejsze dla przyszłej koalicji, jak ma wyglądać podział stanowisk w prezydium Sejmu i Senatu - odpowiadał Gawkowski.

Dopytywany o to, czy czuje się gotowy do podjęcia misji szefowania resortowi cyfryzacji, stwierdził, że jeżeli polityk został obarczony mandatem społecznym tysięcy głosów, to nie można powiedzieć, że do czegoś się nie nadaje. Ja również się do czegoś nadaję. Jestem gotowy działać dla dobra państwa, jak każdy obywatel. Nie chcę mówić o personaliach. O sobie trudno jest mówić. Mogę powiedzieć, że rozmowy koalicyjne są bardzo dobre, zakończyły się wczoraj w nocy z sukcesami - skomentował.