"Młodzi ludzie nas lubią, a obecna sytuacja jest wynikiem nastrojów. Od 2023 roku, jeśli chodzi o młodych, czasy naprawdę się zmieniły. Priorytety również. Mamy ofertę dla młodych osób, ale została źle zakomunikowana. Widzimy, co było dla młodych wyborców ważne: na prowincji to wartości konserwatywne (...). Nie pokazaliśmy alternatywy, na przykład, że Polską Grzegorza Brauna jest Polska z granicami. Gdzie nie będzie można wyjechać jutro za granicę, bo trzeba będzie poczekać na paszport; trzeba będzie poczekać na decyzję w kolejce na granicy" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Rekonstrukcja rządu teraz czy w lipcu? Co sądzi PSL?

Piotr Salak zapytał swojego gościa na początku o kwestię rekonstrukcji rządu. Według Szymona Hołowni przegrupowanie powinno się odbyć już teraz, a nie w lipcu.

Uważamy, że po ułożeniu spraw merytorycznych i wskazaniu spraw priorytetowych, powinno też dojść do usprawnienia struktury rządowej. My nie będziemy się uchylali od odpowiedzialności, możemy o tym rozmawiać już teraz. Powinno dojść do przyspieszenia - powiedział Miłosz Motyka.

Gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 zapytał również m.in., czy PSL będzie bronił stanowiska marszałka Sejmu dla Szymona Hołowni, czy zgodzi się na Włodzimierza Czarzastego, jak to jest zapisane w umowie koalicyjnej, którą podpisali Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia oraz właśnie Włodzimierz Czarzasty.

Pacta sunt servanda. Umów zawsze należy dotrzymywać. Obywatele i wyborcy tego oczekują. Czy natomiast dojdzie do renegocjacji umowy koalicyjnej w tym zakresie? O tym się dzisiaj nie mówi - poinformował wiceminister.

