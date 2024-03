Prawdopodobnie zakłócenie sygnału jest powodem "ucieczki" amerykańskiego drona MQ9 Reaper w Mirosławcu - ocenił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Waldemar Skrzypczak - były dowódca Wojsk Lądowych. "Wiemy o tym, że w rejonie Pomorza Zachodniego i południowego Bałtyku Rosjanie prowadzą operację zakłócającą wszystkie możliwe sygnały" - wyjaśniał.

Generał Waldemar Skrzypczak / Karolina Bereza / RMF FM

Ten dron ma alternatywne systemy. Kiedy ma utracony sygnał, może przejść na autonomiczne kierowanie i samodzielnie wylądować we wskazanym wcześniej przez pilotów miejscu - mówił gen. Waldemar Skrzypczak. Wojskowy podkreślił, że o zakłóceniach sygnału w rejonie Bałtyku mówią również piloci samolotów cywilnych. Trzeba to zidentyfikować i temu przeciwdziałać. To nie dotyczy jednego drona amerykańskiego, ale również komunikacji komercyjnej - ostrzegał.

Gen. Skrzypczak był pytany również o to, co by się stało, gdyby amerykański dron się rozbił. Nie miał uzbrojenia, więc nie było zagrożenia bezpośredniego wybuchami. Jeżeli upadłby w miejscu, gdzie są ludzie, na pewno poczyniłby szkody. Samą swoją wielkością i paliwem, które przenosił w zbiornikach - mówił.

