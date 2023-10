Prace nad przyszłym rządem koalicyjnym jeszcze się nie zakończyły - podkreślał w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Dariusz Klimczak. Wiceprezes PSL mówił, że wczoraj nad tym pracowali nie tylko liderzy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, ale także specjalnie powołany zespół, którego zadaniem jest wypracowanie ostatecznego kształtu umowy koalicyjnej.

Dariusz Klimczak / Karolina Bereza / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dariusz Klimczak o pracach koalicji nad rządem: Potrzeba jeszcze kilku dni

Z moich informacji wynika, że potrzeba kilku dni, być może dwóch, trzech, żeby z szacunkiem do naszych wyborców opracować taki kształt porozumienia nowego rządu, żeby nie polegał jedynie na podziale stanowisk, ale na konkretnej ofercie gospodarczej, społecznej, na odpowiedzi na wszystkie pytania, które dzisiaj dotyczą przyszłości naszego państwa - mówił Dariusz Klimczak.

Paweł Balinowski dopytywał swojego gościa, czy personalia zostaną ustalone przed 13 listopada, kiedy ma się odbyć pierwsze posiedzenie Sejmu. To jest ta data, do której na pewno będziemy mieć wypracowane stanowisko wraz z personaliami. Jeżeli chodzi o główne ramy, szkielet porozumienia, on de facto jest już gotowy. Gdyby pan prezydent za dwa dni zwołał pierwsze posiedzenie Sejmu, a nie 13, to także bylibyśmy przygotowani z Prezydium Sejmu, Senatu, z naszym kandydatem na premiera, który jest niezmienny - zapewniał wiceszef ludowców.