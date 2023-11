"Odbywa się wielki skok na kasę i na stanowiska. W najbliższym czasie pokażemy (...), co dzieje się w ministerstwach. Jak ludzie PiS dostają ogromne pieniądze" - mówi gość RMF FM i internetowego radia RMF24 poseł KO Dariusz Joński.

Dariusz Joński / Rafał Guz / PAP

"Obchodzą formułę premii i nagród. Znaleźli inną formułę na to, żeby wypłacać dziesiątki tysięcy dla swoich ludzi. A oprócz tego widzimy jak ludzie PiS co chwilę lądują na różnego rodzaju stanowiskach. Mechanizm jest prosty. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o ogromne pieniądze. Dotacje, różnego rodzaju subwencje, miejsca pracy. Chcą się zabezpieczyć" - zaznacza Dariusz Joński.

"Prezydent Duda doskonale wie, że Morawiecki nie stworzy żadnego rządu, ale daje czas PiS, aby niszczyli dokumenty, zabezpieczali się większymi odprawami. Przedłużali umowy i wypłacali różnego rodzaju pieniądze" - powiedział w RMF FM i internetowym radiu RMF24 poseł KO Dariusz Joński.