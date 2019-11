„Musiałby przynajmniej odnieść się pozytywnie do kilku propozycji programowych Polskiego Stronnictwa Ludowego-Kukiz’15, czyli inaczej Koalicji Polskiej - projektu, który był budowany na najbliższe cztery lata jako taki początek czegoś, co w najbliższych wyborach parlamentarnych spowoduje, że bez Koalicji Polskiej nie będzie można rządzić” – tak na pytanie o to, co musiałby powiedzieć premier Mateusz Morawiecki, by członkowie PSL-Kukiz’15 zagłosowali na niego, odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Zgorzelski.

