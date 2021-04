Stuprocentowej pewności nie ma - tak Bogdan Zdrojewski w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał na pytanie, czy jest pewien, że Bartłomiej Wróblewski wybrany wczoraj przez Sejm na RPO nie ma szans na akceptację Senatu. "Trzeba pamiętać, że w Senacie mamy przewagę zaledwie jednego głosu. Ale generalnie wydaje mi się to mało prawdopodobne" - powiedział senator PO. "Kandydatury (na RPO – przyp. red.), które pojawiały się ze strony PO były kompromisowe, nie byli to działacze Platformy, nie były to osoby, które zasiadają w ławach poselskich czy senackich" - uzasadniał Zdrojewski. "Uważam, że jeżeli byłaby kandydatura optymalna, niezwiązana z polityką, to wydaje mi się, że byłaby zgoda między KO a PiS-em" - stwierdził.

