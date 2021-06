Gościem Porannej Rozmowy w RMF FM będzie Zbigniew Girzyński. Z posłem Prawa i Sprawiedliwości porozmawiamy o tym, czy PiS będzie broniło Ryszarda Terleckiego po tym, jak opozycja złożyła wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu. Porozmawiamy także o wyborze nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koalicja Obywatelska, a także Polska 2050 oraz Lewica złożyły wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu w związku z jego słowami o Swiatłanie Cichanouskiej. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał wicemarszałek. Naszego gościa zapytamy o to, czy PiS zamierza bronić Terleckiego?

Porozmawiamy także o wyborze nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zbigniew Girzyński zapowiedział niedawno, że poprze kandydaturę prof. Marcina Wiącka zgłoszonego przez opozycję, a nie Lidię Staroń zgłoszoną przez PiS.

Naszego rozmówcę zapytamy także o sytuację w obozie Zjednoczonej Prawicy. Czy obóz rządzący czeka nowa umowa koalicyjna w związku z powstawaniem partii Adam Bielana?

