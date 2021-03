„Przede wszystkim (z Anglią) będziemy grali inaczej. (…) Pewnie, że mamy czego szukać na Wembley” – podkreślił w Porannej rozmowie w RMF FM szef PZPN-u Zbigniew Boniek. Przyznał, że „jedziemy do Anglii, zdając sobie sprawę, że drużyna angielska jest mocna, jest faworytem nie tylko tego spotkania, ale tej grupy”, ale równocześnie zaznaczył: „Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że wszystko jest ubierane w tony, powiedziałbym, dramatyczne. Jak nie wygrasz z Andorą 5:0, 6:0, to znaczy, że mecz był słaby”.

Pytany przez Roberta Mazurka, czy na Wembley wszyscy nasi piłkarze pojadą zdrowi, Zbigniew Boniek przyznał: "Mamy pewne problemy, bo nasi przeciwnicy grali wczoraj szalenie ostro (...). Mamy kilku piłkarzy, którzy mają drobne urazy, m.in. Robert Lewandowski. Miejmy nadzieję, że dzisiaj się to wszystko pozytywnie zakończy. Jak nie, to będziemy musieli grać takimi zawodnikami, jacy będą do dyspozycji".