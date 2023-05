"Łukaszenka żyje, wyglądał na odchudzonego w porównaniu z tymi zdjęciami, które widzieliśmy po Paradzie Zwycięstwa na Kremlu" - tak na pytanie o to, co dzieje się z białoruskim przywódcą, w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiedział Aleś Zarembiuk. "Łukaszenka choruje, choć nie wiemy na co. Opatrunek na ręce wskazuje, że się leczy" - dodał szef Białoruskiego Domu w Warszawie.

Robert Mazurek poruszył temat ewentualnego przejęcia władzy po Alaksandrze Łukaszence. Jedną z kandydatek jest Natalla Kaczanawa, przewodnicząca białoruskiego parlamentu. Aleś Zarembiuk przyznał, że jest to możliwe, bo ma ona silną pozycję w państwie, jest lojalna, a co najważniejsze - ma wsparcie Moskwy.

Białoruski przywódca ma trzech synów. Wydaje się, że największe szanse na przejęcie władzy miałby najstarszy z nich, 48-letni Wiktar.

"Był szefem i kontrolował wszystkie służby specjalne w latach 2005-2021. Jest też prezydentem białoruskiego komitetu olimpijskiego" - wskazał rozmówca Roberta Mazurka, dodając, że najlepszym kandydatem dla Białorusinów byłby jednak Mikołaj. "Dobrze wygląda, wykształcony, gra na fortepianie. Tylko jest za młody, bo ma 18 lat" - powiedział.

Czy demokratyzacja Białorusi jest możliwa? Czy siły demokratyczne, szeroko rozumiana opozycja, są gotowe do przejęcia władzy?

"Demokratyzacja zawsze jest możliwa, ale trzeba mieć struktury wewnątrz kraju. Możemy przypomnieć chociażby Lenina, który mówił, że nigdy nie wróci do Rosji, że jego pokolenie nie doczeka się rewolucji, ale jednak wrócił, sprytnie to wszystko wykorzystał i został szefem państwa radzieckiego" - zauważył Aleś Zarembiuk.

Szef Białoruskiego Domu w Warszawie zaznaczył, że na czele państwa z ramienia opozycji mógłby stanąć Paweł Łatuszka.

"On też wysyła sygnały do aparatu państwowego, do tych ludzi. Przecież nie będzie tak, że przyjdzie rewolucja, taka jak rosyjska czy francuska, że zmiecie wszystko" - podkreślił.

Jednym z tematów było też naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - najpierw przez pocisk manewrujący Ch-55, a potem balon. Oba obiekty nadleciały ze strony Białorusi. Gość Porannej rozmowy w RMF FM podkreślił, że to wszystko "rosyjskie prowokacje, robione rękami Białorusinów, za zgodą Łukaszenki".

"Też ta broń jądrowa, która już jest w naszym kraju według różnych doniesień, to też po to, żeby straszyć. I jeżeli być może Putin zdecyduje, że trzeba jej użyć, to zrobi to rękami Łukaszenki" - dodał.

"Nie wierzę, że balon wleciał, że rakieta sama sobie "poszła". To raczej wymyślona akcja, tak jak i kryzys na granicy z Polską z terytorium Białorusi dwa lata temu, który długo trwał i po którym powstała ściana między naszymi państwami" - zaznaczył opozycjonista.

Aleś Zarembiuk przyznał ponadto, że w białoruskich więzieniach przebywa 1501 więźniów politycznych. Kilkadziesiąt z nich zakończyło już odbywanie swojej kary. Wśród nich Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi.

"Wygląda źle, widzieliśmy go na zdjęciach, ale rozmawialiśmy z kolegą, który go spotkał dwa razy w więzieniu w Grodnie i powiedział, że Andrzej to ‘kamikadze’ - niczego się nie boi, jest przygotowany na śmierć za polską ideę, tradycję, szkoły" - podkreślił.