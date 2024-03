"Składka zdrowotna dla przedsiębiorców zostanie obniżona. Prace nad tym trwają. To jest nasz priorytet, musimy uzyskać wsparcie naszych koalicjantów. Nasz program jest programem koalicyjnym i my godzimy się na różne propozycje KO, Lewicy i oczekujemy tego samego" - zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Paweł Zalewski (Polska2050).

Paweł Zalewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Składkę (zdrowotną dla przedsiębiorców) trzeba zmienić, zreformować. Ona stała się głównym czynnikiem drenażu polskich przedsiębiorców rząd PiS. I to jest nasze zobowiązanie, mówię o Polsce2050 - mówił gość Roberta Mazurka.

Chodzi o to, żeby ta składka była przewidywalna, w jakimś sensie podobna do tej, która była poprzednio. Ale to nie może być ta sama składka, dlatego że wiele innych elementów opodatkowania przedsiębiorców zostało zmienionych, więc nie ma powrotu do tego mechanizmu. Chodzi o to, aby ten mechanizm był przewidywalny dla każdego przedsiębiorcy - doprecyzował Zalewski.

Składka zdrowotna, czyli "być albo nie być"

Szymon Hołownia przekazał, że kwestia zreformowania przepisów dla przedsiębiorców, może być decydująca w kontekście pozostania Polski2050 w koalicji rządowej. Na słowa Hołowni odpowiedział Włodzimierz Czarzasty (Lewica), który zbagatelizował zagrożenie rozpadu rządu.

Rzeczywiście mamy różne zdanie. Lewica nie jest partią, która chce popierać przedsiębiorców. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców zostanie obniżona. Prace nad tym trwają. To jest nasz priorytet, musimy uzyskać wsparcie naszych koalicjantów. Nasz program jest programem koalicyjnym i my godzimy się na różne propozycje KO, Lewicy i oczekujemy tego samego - stwierdził Paweł Zalewski.

Jeżeli ta kwestia nie będzie mogła być załatwiona, bo koalicjanci będą się temu sprzeciwiali i kładli jak Rejtan, trudno sobie wyobrazić dobre funkcjonowanie tej koalicji. Ale jestem pewien: potrafimy się porozumieć i porozumiemy się - przyznał wiceszef MON.

Co dalej z CPK? Hołownia wyśmiał projekt

CPK jest ważnym projektem cywilizacyjnym, który dzisiaj podlega analizie ekonomicznej - stwierdził gość RMF FM, co spotkało się z ripostą Roberta Mazurka - "Żadnych analiz ekonomicznych na razie rząd nie prowadzi" - powiedział prowadzący.

Tymczasem wiele wskazuje na to, że Szymon Hołownia nieprzychylnie patrzy projekt Centralnego Portu Lotniczego i porównuje go do zbędnego postoju taksówek. Paweł Zalewski uważa, że taki wielki hub lotniczy jest Polsce potrzebny, ale ma zastrzeżenia.

Z punktu widzenia wojskowego potrzeba nam dużego portu, który będzie miał dwa pasy, które będą przyjmowały duże samoloty transportowe. Lokalizacja CPK nie jest najbardziej szczęśliwa - powiedział. Zalewski przyznaje jednak, że w warunkach kryzysu, "przed potencjalnym konfliktem" taki port może odegrać swoją rolę. Stwierdza jednak, że "z punktu widzenia militarnego inna lokalizacja jest lepsza" - mówił wiceszef MON.