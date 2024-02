​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta. Porozmawiamy z nim o marcowej wizycie Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie. Kto poleci z prezydentem? Jakie sprawy szef państwa będzie chciał poruszyć w rozmowie z Joe Bidenem?

Wojciech Kolarski / Jakub Rutka / RMF FM

Z Wojciechem Kolarskim porozmawiamy też o resecie konstytucyjnym. Czy jest w ogóle możliwy i co zrobi prezydent, jeśli rząd postanowi jednak siłowo odbić Trybunał Konstytucyjny?

