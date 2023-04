Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wicemarszałek Sejmu, a zarazem jeden z liderów Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Porozmawiamy z nim m.in. o przyjętych we wtorek przez Parlament Europejski kolejnych regulacjach z pakietu "Fit for 55". Celem pakietu jest walka ze zmianami klimatycznymi i poprawa jakości powietrza w Europie. Politycy PiS krytykują go jednak, wskazując, że realizacja tego przedsięwzięcia będzie kosztowna dla polskiej gospodarki i uderzy w osoby najbiedniejsze.

Włodzimierz Czarzasty / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Dlaczego Lewica, która na sztandarach ma wyrównywanie szans i troskę o najsłabszych, poparła nowe unijne prawo? A może to jednak rządzący się mylą i skutki wdrożenia postanowień "Fit for 55" nie okażą się aż tak niekorzystne dla naszego kraju i jego mieszkańców?

Swego gościa Robert Mazurek zapyta ponadto o zbliżające się wybory parlamentarne. Czy zapowiedź zaangażowania się w kampanię KO popularnego w elektoracie Lewicy prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego może pogrzebać szansę tej formacji na dobry wynik wyborczy? Czy Lewica skorzysta z zaproszenia polityków Platformy Obywatelskiej, by 4 czerwca wziąć udział w marszu przeciwko "drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską"?

