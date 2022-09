​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie we wtorek wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty / Piotr Szydłowski / RMF FM

Polityk przekonywał w ostatnią sobotę w Jastrzębiu-Zdroju, że opozycja "jest dogadana" i "pójdzie wspólnie do wyborów". Z kolei we wtorek z inicjatywy byłych prezydentów Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego ma dojść w Warszawie do spotkania liderów Lewicy, PO, PSL i Polski 2050.

W jakich sprawach opozycji udało się do tej pory porozumieć? W jakiej formuje wystartuje ona w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? Powstanie jedna wspólna lista, a może dwie? Na te pytania Robert Mazurek postara się odpowiedzieć jutro wraz ze swym gościem.

