​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Nowej Lewicy Włodzimier Czarzasty. Z naszym gościem porozmawiamy o odcięciu przez Gazprom dostaw gazu do Polski. Spytamy, czy powinniśmy zrezygnować z importu rosyjskiej ropy. Poruszymy także temat tego, czy PO rozpoczęła z Lewicą wyścig na socjalne postulaty. Czy to oznacza przyspieszone wybory, a jeśli tak, to w ilu blokach pójdzie do nich opozycja?

Włodzimierz Czarzasty / Piotr Szydłowski / RMF FM Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy o godz. 08:02 do RMF FM