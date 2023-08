Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w czwartek będzie prezes PSL, zarazem jeden z liderów Trzeciej Drogi, Władysław Kosiniak-Kamysz. Porozmawiamy z nim między innymi o komisji ds. rosyjskich wpływów w Polsce, której skład ma zostać powołany w środę w Sejmie. Czy politycy Stronnictwa, np. były wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, powinni stawić się przed oblicze komisji? A co w razie wygranej opozycji w październikowych wyborach parlamentarnych? Komisja zostanie zlikwidowana, czy będzie obradować w innym składzie?

Władysław Kosiniak-Kamysz / Jakub Rutka / RMF FM

Skomentujemy ponadto przymiarki PiS i PO do obsady list wyborczych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński jako jedynka listy w Kielcach do reszty pogrzebie PSL w Świętokrzyskiem, niegdyś bastionie tego ugrupowania? A co z mec. Romanem Giertychem - czy ma szanse dostać się do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej? Jaką rolę szef ludowców widziałby dla byłego koalicjanta PiS i wicepremiera w rządzie Jarosława Kaczyńskiego?

Tematem rozmowy będzie ponadto wygasające 15 września embargo na żywność z Ukrainy. Czy Polska powinna, jednostronnie, utrzymać ten zakaz?

