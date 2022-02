Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Witold Waszczykowski. Z europosłem PiS i byłym ministrem spraw zagranicznych porozmawiamy o sytuacji na Ukrainie. Czy Polska wraz z Francją przekona Niemcy do wycofania się z Nord Stream 2? Do jakiej bramki grają Niemcy i Węgrzy? Po co nam sojusz z Ukrainą i Wielką Brytanią?

