Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Porozmawiamy o sytuacji miast na południu Polski po przejściu powodzi.

Wiesław Leśniakiewicz / Albert Zawada / PAP

Zapytamy o to, jak przebiegało informowanie samorządowców o nadchodzącej powodzi i na których obszarach dziś skupiają się władze. Porozmawiamy też o tym, czy tegoroczna powódź wpłynie na zmianę decyzji ws. tworzenia zbiorników retencyjnych na tamtym terenie, których budowę wstrzymano po protestach mieszkańców.



Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!