"Każdy, tylko nie Rafał Trzaskowski" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, odpowiadając na pytanie, na kogo zagłosowałby w drugiej turze wyborów prezydenckich, jeśliby znaleźli się w niej kandydat Koalicji Obywatelskiej i Szymon Hołownia. Poseł PiS stwierdził, że to scenariusz rodem z filmu science-fiction. Dodał, że Polska pod rządami Donalda Tuska nie zmierza w dobrym kierunku. "Trzeba ją na dobry kierunek nawrócić i to może zrobić tylko Karol Nawrocki" - powiedział.

Wideo youtube

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono kwestię piątkowej awantury w Białym Domu pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem i J.D. Vancem. Jacek Sasin powiedział, że gdyby był prezydentem Ukrainy, to zachowałby się inaczej. Zabrakło tutaj roztropności po stronie prezydenta Zełenskiego, poniosły go emocje - stwierdził. Dodał, że uwaga jego kolegi z Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka, który ukraińskiego przywódcę nazwał "głupkiem", była bardzo ostra.

Odnosząc się do piątkowej rozmowy w Białym Domu, poseł PiS stwierdził, że "to była rozmowa nie równorzędnych partnerów, tylko przywódców światowego mocarstwa, u których o pomoc i wsparcie zabiega prezydent państwa, które walczy o przetrwanie". To powinno determinować przebieg spotkania - zauważył.

Czy ostatnie wypowiedzi prezydenta USA, w których ciepło odnosi się do Rosji, są roztropne? My nie mamy dzisiaj bezpośrednio wpływu na to, co mówi Donald Trump - odparł Jacek Sasin.

Donald Trump uznał, że to jest najlepsza i najprostsza droga do pokoju. Czy to jest moralne, czy to nam się podoba, (...) to jest inna sprawa. Polsce na pewno się opłaca - ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i przekonywanie USA i amerykańskiej administracji, że to jest sojusz (Polski i USA - przyp. red.), który opłaca się obu stronom - dodał polityk.

Były wicepremier stwierdził, że nie sądzi, by Amerykanie chcieli się wycofać z Europy, NATO i ONZ. Jeśli Stany Zjednoczone chcą być światowym mocarstwem, a zakładam, że chcą, (...) to nie mogą się wycofać ani z NATO, ani z Europy. To jest zbyt ważna część świata, żeby to po prostu było możliwe - dodał.

"Każdy, tylko nie Rafał Trzaskowski"

W Porannej rozmowie w RMF FM nie zabrakło również pytań o kampanię wyborczą Karola Nawrockiego - kandydata obywatelskiego na prezydenta, którego popiera Prawo i Sprawiedliwość. Jacek Sasin powiedział, że co miesiąc wpłaca pieniądze na konto PiS, a partia - jak przyjdzie czas - to "pewnie wesprze również tę kampanię". Wiem, że jest taka decyzja, że ta kampania będzie również finansowana przez Prawo i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim musi być ona finansowa z wpłat wyborców. To jest oczywiste - dodał.

Odkąd gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM został Tomasz Terlikowski, tradycją są pytania od Słuchaczy. Jedno z nich zadał pan Daniel ze Zduńskiej Woli: "Jeśli w drugiej turze wyborów prezydenckich spotkałby się Rafał Trzaskowski z Szymonem Hołownią, to na kogo by pan oddał głos? Komu w takiej sytuacji powinien przekazać poparcie Karol Nawrocki?".

To bardziej pytanie z zakresu science-fiction - odparł Jacek Sasin. Prowadzący rozmowę zmodyfikował nieco pytanie - co, jeśliby Rafał Trzaskowski rywalizował z kandydatem Konfederacji Sławomirem Mentzenem? To jest oczywiste, że na Mentzena - odpowiedział poseł PiS. Każdy, tylko nie Trzaskowski - dodał.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.

Jacek Sasin / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.