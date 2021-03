„Najpierw rzetelna, poważna debata – później decyzja” – tak Tomasz Trela odpowiada na pytanie o to, czy jego partia zdecyduje się poprzeć PiS i zagłosować za Funduszem Odbudowy w Sejmie i Senacie. „Jesteśmy za tym, żeby Polska dostała ćwierć biliona złotych z funduszu unijnego i jesteśmy za tym, żeby te pieniądze były transparentnie, przejrzyście i profesjonalnie wydane” – mówił wiceszef klubu parlamentarnego Lewicy w Porannej rozmowie w RMF FM.

Wideo youtube

Jak argumentował, "obywateli naszego kraju, samorządowców i przedsiębiorców interesuje, czy te pieniądze do nich dotrą, czy tylko dotrą co tak zwanych pisiewiczów". "Chyba pan nie ma wątpliwości, co zrobi PiS, jak dostanie te pieniądze bez nadzoru i kontroli opozycji?" - pytał retorycznie prowadzącego audycję Roberta Mazurka. "Jesteśmy po to, by PiS-owi patrzeć na ręce, żeby PiS tych pieniędzy nie przekręcił dla swoich" - dodał.

Trela o „turystyce politycznej”: Gill-Piątek powinna złożyć mandat

Tomasz Trela, wiceszef klubu parlamentarnego Lewica uważa, że Hanna Gill-Piątek powinna złożyć mandat poselski po tym, jak przeszła do koła poselskiego Polska 2050 Szymona Hołowni. "To powinien być elementarz" - oświadczył w Porannej rozmowie w RMF FM.

"W Sojuszu Lewicy Demokratycznej jestem od 22 lat" - przypomniał, mówiąc o "turystyce politycznej" w Sejmie, jak nazwał przechodzenie posłów do innych ugrupowań niż te, z których list znaleźli się w parlamencie.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trela o Funduszu Odbudowy: Będziemy patrzeć PiS-owi na ręce, by tych pieniędzy nie przekręcił dla swoich





Już wkrótce więcej na ten temat. W tym miejscu pojawi się także pełen zapis rozmowy.