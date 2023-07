Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w poniedziałek będzie Tomasz Siemoniak, poseł PO i były szef MON.

Tomasz Siemoniak / Jakub Rutka / RMF FM

Porozmawiamy m.in. o polityce migracyjnej, rozmieszczeniu najemników rosyjskiej Grupy Wagnera na Białorusi oraz zamieszkach we Francji.

Na rozmowę, której gospodarzem będzie Tomasz Terlikowski, zapraszamy o godz. 8.02 do RMF FM