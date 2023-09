Gościem jutrzejszej Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości, zarazem kandydat tej partii do Sejmu z Gdańska, Tadeusz Cymański. Porozmawiamy z nim między innymi o zawirowaniach wokół kursu złotego, który w ciągu ostatniego tygodnia, po decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych, znacząco stracił na wartości w stosunku do euro, dolara i franka szwajcarskiego. Czy za przedwyborczą hojność obozu rządzącego zapłacą frankowicze?

Tadeusz Cymański / Piotr Szydłowski / RMF FM

Zapytamy ponadto o zapowiedzianych w programie PiS dalszych reformach wymiaru sprawiedliwości. Czy powinien w dalszym ciągu odpowiadać za nie Zbigniew Ziobro? W jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość chce poprawić funkcjonowanie sądownictwa, skoro nie udało się tego dokonać w ciągu ostatnich ośmiu lat?

Tematem jutrzejszej rozmowy Roberta Mazurka będą też emerytury stażowe, które chciałaby wprowadzić obecna formacja rządząca. Politycy PiS, podobnie jak związkowcy z "Solidarności" przekonują o korzyściach płynących z proponowanych rozwiązań. Ale czy będą opłacalne dla przyszłych emerytów, skoro eksperci szacują, że świadczenia wypłacane na ich podstawie mogą być nawet o 40 proc. niższe?

Na jutrzejszą Poranną rozmowę zapraszamy jak zwykle tuż po godz. 8.00 do RMF FM, do internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!