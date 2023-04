Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie związany z Solidarną Polską poseł klubu PiS Tadeusz Cymański. Porozmawiamy m.in. o wydanym w sobotę zakazie przywozu do Polski części produktów rolnych z Ukrainy. O decyzji rządu Mateusza Morawieckiego jako pierwszy poinformował w sobotę na konwencji we wsi Łyse na Mazowszu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Tadeusz Cymański / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Czy gniew rolników aż tak wystraszył obecne władze, iż postanowiły zaryzykować potencjalny konflikt z ogarniętą wojną Ukrainą i kolejny spór z Komisją Europejską? Czy trwającego od wielu tygodni kryzysu zbożowego nie dało się rozwiązać łagodniejszymi metodami?

Posła Cymańskiego zapytamy ponadto, kogo dopaść ma nowa komisja weryfikacyjna ds. zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Ustawę w sprawie jej powołania przegłosował w piątek Sejm. Czy słuszne są obawy Platformy Obywatelskiej, iż chodzi o wyeliminowanie z życia politycznego szefa PO Donalda Tuska?

Tematem Porannej rozmowy w RMF FM będą też napięcia na linii Paweł Kukiz - Solidarna Polska. Czy ugrupowanie Zbigniewa Ziobry nie chce sądów pokoju w Polsce, czy w ogóle Kukiza na listach Zjednoczonej Prawicy?

