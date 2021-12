Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Tadeusz Cymański. Z posłem Solidarnej Polski porozmawiamy o galopujących cenach prądu i gazu. Spytamy też o to, czy rząd się chwieje i czy Zjednoczona Prawica może być jeszcze pewna stabilnej większości w sejmowych głosowaniach.

Tadeusz Cymański / Michał Dukaczewski / RMF FM

