Gościem Porannej rozmowy w RMF FM we wtorek będzie lider Polski 2050 Szymon Hołownia, którego zapytamy między innymi o postępy negocjacji w sprawie "paktu senackiego". Kiedy poznamy wszystkich stu kandydatów opozycji? Czy będą wśród nich mec. Roman Giertych, były lider Nowoczesnej Ryszard Petru i senator do niedawna związany z PiS, Jan Maria Jackowski?

Szymon Hołownia / Michał Dukaczewski / RMF FM

Porozmawiamy ponadto o tym, jak Polska 2050 zapatruje się na ostanie transfery przedwyborcze swego koalicjanta, PSL, które m.in. przyjęło do klubu troje posłów Porozumienia: Magdalenę Srokę, Iwonę Michałek i Stanisława Bukowca. Czy ugrupowanie Szymona Hołowni bierze pod uwagę wariant startu z list PSL, gdyby sondaże nie gwarantowały Trzeciej Drodze przekroczenia 8-procentowego progu wyborczego przewidzianego dla koalicji wyborczych? A co z finansami partii, czy Polska 2050 zaciągnie kredyt na kampanię?

Naszego gościa zapytamy ponadto, czy weźmie, i pod jakimi warunkami, udział w zapowiedzianym przez lidera PO Donalda Tuska "Marszu miliona serc" 1 października oraz czy wybiera się do Krakowa na protest, który organizuje we wtorek Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Na wtorkową rozmowę, której gospodarzem będzie Piotr Salak, zapraszamy tuż po godz. 8.00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na Interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!