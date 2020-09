"To nawet nie Hiszpania. Spędziłem na morzu ok. 10 dni z jedną osobą. Wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać, żeglując po oceanie. Okazuje się, że nawet tam niestety ktoś robi zdjęcia, co nie jest przyjemne. Ale wakacje się udały" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM były minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do zdjęć opublikowanych po jego odejściu z rządu przez jeden z tabloidów. "Spędziliśmy ponad 100 godzin, żeglując. Na ląd zeszliśmy tylko raz - i to na wysepkę, z tego, co wiem, nie było ani jednego przypadku koronawirusa. Byliśmy we dwóch, więc było bezpiecznie" - dodał.

