"Żeby maszyna dobrze funkcjonowała, musi być dobrze dotarta i przygotowana do jazdy. Jak to jeszcze potrwa kilka dni, to nic się nie stanie. Ważne, żeby efekt był pozytywny. Jesteśmy coraz bliżej porozumienia" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego , pytany o negocjacje z Polską 2050 w sprawie wspólnej listy wyborczej.

Wideo youtube Jesteśmy ugrupowaniami dużymi, które wykonały największy krok, żeby uzgodnić wspólne priorytety, możliwość współpracy. Jak najszybciej będziemy chcieli ogłosić tę decyzję. To jest kwestia dni - dodał. Szef PSL odniósł się także do słów wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia z dzisiejszej rozmowy 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Mówił on, że wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski przekazał w Sejmie Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi listę 56 firm, które zarabiały na ukraińskim zbożu. Wiceminister rolnictwa przekazał ją szefowi PSL, mówiąc, żeby sobie sprawdził, ilu tam działaczy PSL jest właścicielami tych spółek, albo siedzi po tych różnych spółkach, które masowo korzystały z wolnego handlu z Ukrainą i wolnego handlu zbożem - mówił. Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że jest to lista ogólnodostępna i są na niej członkowie Izby Zbożowo-Paszowej. Dodał, że na liście nie ma działaczy PSL. Jest to kłamstwo. Za to kłamstwo już rzecznik (PiS Rafał) Bochenek ma pisma przed procesowe i powinien przepraszać, że mówił, że spółka Polskie Młyny skupowała ukraińskie zboże, co jest nieprawdą - odpowiadał. Czy PSL pozwie Janusza Kowalskiego? On akurat powiedział tylko: to jest lista spółek. A rzecznik PiS poszedł o krok dalej i mówił, że spółka, na czele której stoi Waldemar Pawlak, kupowała ukraińskie zboże. A to jest nieprawda - dodawał Kosiniak-Kamysz. Prowadzący rozmowę Robert Mazurek pytał także, czy PSL popiera pakiet Fit for 55? Trzeba powiedzieć, kto podejmuje decyzje w UE. Parlament Europejski, rząd polski, Rada Europejska, przedstawiciele państw członkowskich, czyli prezydenci i premierzy podejmuje główne decyzje - odpowiadał. Nie popieram dyrektywy spalinowej, nie popieram dyrektywy metanowej - dodał. Zobacz również: 7 pytań o 7:07: Michał Woś gościem Radia RMF24

Nowacka: PiS może zakończyć podłą kampanię przeciwko in vitro

Szłapka o śledztwie ws. Tuska: Czysto polityczna sprawa

Czarnek: Nie będę dawał pieniędzy naukowcom, którzy obrażają Polaków Opracowanie: Karol Żak