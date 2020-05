"Rezygnuję dziś z funkcji wicemarszałka Senatu. Wracam do zawodu, ale nie wycofuję się z polityki. Dalej będę senatorem i będę współpracował" – poinformował dziś w Porannej rozmowie w RMF FM Stanisław Karczewski. w.

Stanisław Karczewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jak przyznał - współpraca z marszałkiem Grodzkim nie układa się dobrze. Nie ma nici porozumienia, a myślałem, że będzie. W końcu obaj jesteśmy chirurgami. Źle współpracujemy i ja się już z tym pogodziłem - komentował Karczewski w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Karczewski przypomniał, że podjął pracę w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. Ciągnie wilka do lasu. Czuję się tam jak ryba w wodzie. Świetnie zostałem tam przyjęty przez koleżanki i kolegów - przyznał. Pytany o powody rezygnacji wyjaśnił, że wiele czynników na to wpłynęło: W tym roku kończy mi się okres wygaszenia mojego prawa do wykonywania zawodu, a to jest piękny zawód.

Więcej informacji podam podczas konferencji prasowej - w ten sposób wicemarszałek uciął spekulacje Roberta Mazurka na temat zastępcy Karczewskiego. Jak zapowiedział, konferencja zaplanowana jest na godzinę 10:30.