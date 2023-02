​Gościem wtorkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie dyrektor Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Sławomir Dębski, z którym porozmawiamy m.in. o rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą - zarówno w Ukrainie, jak i Białorusi. Co na ukraińskim froncie mogą przynieść najbliższe tygodnie? Z informacji, które płyną z tamtejszego wywiadu wynika, że wiosną ukraińska armia ma być gotowa, by przejść do kontrofensywy na wschodzie i południu kraju. Jakie są szanse powodzenia tej operacji? Kiedy Ukraina może otrzymać myśliwce wielozadaniowe F-16 oraz pociski dalekiego zasięgu, które pomogłyby jej skutecznie walczyć z rosyjskim agresorem?